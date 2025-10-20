奈良競輪場のF2「チャリロト杯」が21日、開幕する。20日は前検が行われた。ガールズには久米詩（26＝静岡）がスタンバイ。前節は平塚で完全V。今年は14回の優勝を誇り、今節もV候補の一角だ。「感触は悪くないです。いろいろと試行錯誤しています。セッティングや乗り方など、そこがハマってくれれば」別府では今年になって練習メニューを強化した児玉碧衣が完全V。西武園ではレース運びに工夫を加えるようになった太田り