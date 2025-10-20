日本ハムとのCSファイナルステージ第6戦に先発したソフトバンクのモイネロ＝みずほペイペイドームソフトバンクが競り勝った。1―1の五回に川瀬の適時打で勝ち越した。モイネロは球威、変化球の切れが十分で、7回を1失点の力投。松本裕、杉山とつないで反撃を許さなかった。日本ハムは五回以降は無安打と攻め手を欠いた。