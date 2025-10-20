「ＣＳパ・ファイナルＳ・第６戦、ソフトバンク２−１日本ハム」（２０日、みずほペイペイドーム）日本ハムが１点を追う九回、中軸が三者凡退に倒れあと１点届かず。試合後、ベンチでナインは呆然とグラウンドを見つめた。先頭のレイエスが空振り三振に倒れると、続く郡司も空振り三振。そして最後の打者・清宮幸が左飛に倒れると、ベンチではレイエスが呆然と見つめた。そして郡司も歓喜に沸くソフトバンクナインを目に焼