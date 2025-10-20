ノアの「ＭＯＮＤＡＹＭＡＧＩＣ（ＭＭ）」２０日の新木場大会で?グレート・ムタの娘?愚零闘咲夜（グレート・サクヤ）が新たなパートナーを得た。レフェリーを務める予定だった同イベントの「アシスタントディレクター」ＮＯＳＡＷＡ論外に開始前に毒霧を噴射し退場させた咲夜だが、序盤は高瀬みゆきからガンガン攻め込まれる展開になる。それでも不気味なダンスからの蹴りで流れを引き寄せると、セカンドロープの反動を使っ