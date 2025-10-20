※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■これまでのあらすじ出産を支えてくれた助産師との関係を続けていた夫。妻の断乳相談に付き添い産院を訪れると、目当ての助産師と話し込んで娘から目を離す。父親が見えなくなった娘は道路に出てしまいあわや事故に。妻も騒ぎを聞きつけて駆け付けた。夫が目を離した理由ひとりにされた娘は…？苦しい言い訳「旦那さんが子どもを放置して