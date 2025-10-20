欧州株総じて堅調、仏CACはマイナス圏脱せず 東京時間20:34現在 英ＦＴＳＥ100 9389.61（+35.04+0.37%） 独ＤＡＸ24112.25（+281.26+1.18%） 仏ＣＡＣ40 8164.72（-9.48-0.12%） スイスＳＭＩ 12590.60（-53.89-0.42%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間20:34現在 ダウ平均先物DEC 25月限46453.00（+72.00+0.16%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6719.50（