21:30 カナダ鉱工業製品価格（9月） 予想N/A前回0.5%（鉱工業製品価格・前月比) 予想N/A前回-0.6%（原材料価格指数・前月比) 23:00 シュナーベルECB理事、ECB・BIS・CEPR共催マクロ経済会議講演 21日 4:00 ナーゲル独連銀総裁、ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、会議「米経済政策」出席 トランプ米大統領とアルバニージー豪首相、会談（ホワイトハウス） EU外相理事会