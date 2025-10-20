オーストラリア国防省は20日、南シナ海の上空で中国軍の戦闘機がオーストラリア空軍の哨戒機に対し、熱と光を放つ「フレア」を発射したと発表しました。オーストラリア国防省によりますと、発生は19日で、南シナ海の上空で監視活動をしていた空軍のP-8A哨戒機に、中国軍のSu-35戦闘機が「フレア」を至近距離から発射したということです。哨戒機に被害はなく、けが人はいないとしています。オーストラリアメディアによりますと、マ