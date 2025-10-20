19日午前、秋田市河辺でクマの姿をカメラがとらえました。クマはカキの実を食べたり、木の上でくつろいだりしています。カキの木にのぼって実を食べるクマ。撮影したのは秋田市河辺の集落にある、カキの木の周辺です。親子とみられるクマ4頭の姿をとらえることができました。木にのぼってカキの実を食べたり、木の幹にもたれかかってくつろいだり。立ち上がって実を探す様子も見られました。警察官がロケット花火で追い払おうとし