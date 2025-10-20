自民党と日本維新の会の党首会談が行われ、連立政権発足で合意しました。 香川県の池田知事は、新政権に地方創生の取り組みや物価高騰対策を求めました。 自民党と日本維新の会が、連立政権樹立で合意したことで、あす（21日）の総理大臣指名選挙は、高市総裁が女性初の総理大臣に選出されることが確実な情勢となっています。池田知事は、きょうの会見で「課題が山積する中でやっと次の解決に向けての取り組みが始まる。非常に望