【その他の画像・動画等を元記事で観る】 10月27日19時から生放送されるTBS『CDTVライブ！ライブ！』の出演者およびに歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 ＝LOVE「ラブソングに襲われる」氣志團「汚れなきクソ野郎ども」、「One Night Carnival」STARGLOW「Moonchaser」ZEROBASEONE「ICONIK (Japanese ver.)」超ときめき♡宣伝部「超最強」超特急「NINE LIVES」TENBLANK「永遠前夜」Travis Japan