Photo: mio サラーっと溶かして、はい完成。コーヒーの祭典『SCAJ』で見つけたのは、「THE NODOKA（ザ・ノドカ）」という日本茶スティック。溶いてすぐ飲める手軽さに惹かれたけれど、本当の魅力は味わいだったのです。これ、言われなきゃスティックで作ったってわからないなぁ。コーヒーの祭典で出会った日本茶 Photo: mio THE