◇MLBア・リーグ優勝決定シリーズ第6戦 ブルージェイズ6-2マリナーズ(日本時間20日、ロジャースセンター)ブルージェイズがマリナーズに勝利し、両チーム3勝3敗のタイへ。ア・リーグ覇者の行方は運命の第7戦へもつれ込みました。ブルージェイズは、アディソン・バーガー選手が2回に先制タイムリーを放つと、3回にはバーガー選手が右中間への2ランで追加点。5回には絶好調のウラジーミル・ゲレロJr.選手がポストシーズン6本目のアー