人気ユーチューバーのHIKAKIN（36）が手がける東京駅構内の「東京ラーメンストリート」にある実店舗「みそきん」は20日、公式Xを更新。米AmazonのクラウドサービスAmazon Web Services（AWS）の障害に伴い、チケット販売を一時中止すると発表した。同Xで「現在、チケット販売に使用しているクラウドサービス（AWS）の障害により、購入が正常に行えない不具合が発生しています」と報告。それに伴い「本日の販売は一時中止とさ