ロシア政府が北方領土の色丹島と歯舞群島を指す「小クリル諸島」の二つの無人島に命名したことが明らかになった。タス通信によると、ロシア正教の聖職者の名前にちなんだもので、プーチン政権は北方領土に対する実効支配を誇示する狙いとみられる。露政府が１７日に公表した政令によると、二つの島は歯舞群島周辺にあり、「ニコライ・カサトキン」「イノケンティ・ベニアミノフ」と命名された。タスによると、面積は計約２・