OpenAIは2025年10月16日に、ソーシャルアプリ「Sora」上でマーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師のディープフェイク動画の作成を一時停止したと発表しました。これは、キング牧師を題材にしたAI動画が大量に生成されたことに対し、キング牧師の遺産管理団体と遺族から苦情があったためです。Statement from OpenAI and King Estate, Inc.The Estate of Martin Luther King, Jr., Inc. (King, Inc.) and OpenAI have worked t