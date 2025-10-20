乃木坂46の五百城茉央が20日、自身のブログを更新。19日放送の『乃木坂工事中』（テレビ東京系／毎週日曜24時15分）で発表された40thシングル「ビリヤニ」のフォーメーションについて、率直な思いをつづった。【写真】まさかの“選抜入りならず”乃木坂46・五百城茉央の美歴カット今作でグループ加入以来、初めて選抜メンバー入りを逃した五百城。32ndシングル「人は夢を二度見る」以降、8作連続で選抜入りしていた人気メン