櫻坂46が20日放送の『CDTV ライブ！ライブ！』（TBS系）に生出演し、13thシングル「Unhappy birthday構文」をテレビで初披露した。楽曲はフルサイズでパフォーマンスされ、迫力のあるステージが展開された。【写真】新曲の「Unhappy birthday構文」をテレビ初披露した櫻坂46本作では、三期生の村井優が初の表題曲センターを務める。16日に音源とMVが同時公開されると、MVの再生回数はすでに120万回を突破。コメント欄には2万件