タレント・グラビアアイドルの伊藤愛真が、20日に自身のインスタグラムを更新。カッコいいバイクにまたがる姿に反響が集まっている。【別カット】バイクに乗る姿が様になる伊藤愛真（ほか4枚）18日に宮城県で行われたイベント「ヤマハモーターサイクルデー2025」に、「月刊オートバイ」のレポーターとして参加した伊藤。今回の投稿では会場で撮影したオフショットを公開し「たくさんのヤマハバイクを見れてたのしかった！バ