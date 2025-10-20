ＤｅＮＡのトレバー・バウアー投手が２０日、羽田空港発の航空機で帰国した。バウアーは球団を通じ「ベイスターズファンの皆さん、今年もたくさんの応援を本当にありがとうございました。チームメイト、監督・コーチ、そしてベイスターズの関係者の皆さん、一緒に過ごした素晴らしいシーズンをありがとうございました。思うような結果にはなりませんでしたが、全員が全力を尽くしました。それは誇りに思えることだと思います。