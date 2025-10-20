巨人の石塚裕惺内野手が「みやざきフェニックス・リーグ」の試合がない休養日だった２０日、野球教室で講師役を務め、来季への決意を新たにした。児童の「スポーツ・運動に親しむ機会の提供」などを目的として宮崎市で行っている「エンジョイスポーツ教室巡回事業」の一環で、宮崎市内の池内小学校で開催。浅野、荒巻、三塚と登場すると大きな拍手とともに、生徒から「大きい」、「かっこいい」と歓声が上がった。同教室で石