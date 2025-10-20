◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第６戦ソフトバンク―日本ハム（２０日・みずほペイペイドーム）「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」の最終ステージ（Ｓ）第６戦が行われ、リーグ覇者のソフトバンクが、崖っぷちからの３連勝で勢いに乗る日本ハムを振り切り、４勝３敗（アドバンテージの１勝含む）で２年連続の日本シリーズ（Ｓ）進出を決めた。先発のリバン・モイネロ投手（