卓球女子で東京、パリ五輪代表の平野美宇（25＝木下グループ）が20日、自身のインスタグラムを更新し、大相撲のロンドン公演を観戦したと報告した。平野は「大相撲ロンドン公演を観に行かせていただきました。伝統のあるロイヤル・アルバート・ホールで日本の伝統である大相撲を観ることができ、感激でした」とつづった。さらに「そして横綱・大の里さんと豊昇龍さんとお写真を撮っていただきましたありがとうございました