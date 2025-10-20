特殊詐欺防止をケーキで呼びかけです。警視庁・本富士警察署と東京・文京区にあるスイーツ専門学校が20日、特殊詐欺被害防止を呼びかけ、ケーキ作りを行いました。「あまいお菓子は美味しいけれど、あまい話はご用心！！」と題した催しでは、他にも学生達がお菓子を配りながら、市民に詐欺被害への注意を呼びかけました。