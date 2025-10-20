2年連続の日本シリーズ進出を決め、パ・リーグのクライマックスシリーズ優勝額を高々と掲げるソフトバンク・小久保監督＝みずほペイペイドームプロ野球のクライマックスシリーズ（CS）は20日、パ・リーグのファイナルステージ第6戦が行われ、ソフトバンクが2―1で勝ち、リーグ優勝によるアドバンテージを含め4勝として、2年連続22度目（南海、ダイエー時代を含む）の日本シリーズ進出を決めた。最優秀選手（MVP）にはモイネロが