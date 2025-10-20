【明治安田J1リーグ】ガンバ大阪 0ー5 柏レイソル（10月18日／パナソニックスタジアム 吹田）【映像】ボールがお腹→肘に当たった一部始終ボールがお腹から肘に当たったシーンがハンド判定され、厳しすぎるジャッジとしてファンが抗議している。J1リーグ第34節で柏レイソルは、アウェーながらガンバ大阪から5ゴールを奪って大勝。ただ、最後の5点目が物議を醸している。71分のシーンだ。柏のDF原田亘がペナルティーエリア右