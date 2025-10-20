新たな連立の枠組みを受けて、県内で気になるのが次期衆議院選挙富山1区の見通しです。政治担当の神林記者とお伝えします。神林賢範記者公明党の連立離脱、そして自民と維新の連立で県内政界も大きく変わる可能性があります。最も混とんとしそうなのが富山1区です。衆議院議員富山１区自民党の田畑裕明議員「お世話になっております」おととい、富山市で国政報告会を開いた田畑裕明議員。去年の衆議院選挙で当選した直後に無断・