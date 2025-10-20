韓国の政府が管理するサーバールームで、突然の爆発。激しく火花が飛び散り、室内には煙が充満しています。一体、何があったのでしょうか。爆発があったのは、国家情報資源管理院の施設内にあるサーバールームです。電動ドライバーを使って作業している作業員。すると次の瞬間、突然の爆発。さらに、その直後にも、再び爆発。バチバチと火花が散り、白い煙が充満します。慌てて消火に当たりますが、その際、1人がやけどを負ったと