バスケットボールB1の富山グラウジーズは、アウェーでアルティーリ千葉を相手に2連戦。昨シーズンB2同時優勝となったライバルを相手におとといの第1戦、気迫を見せます。外国籍選手の活躍に加え、宇都直輝が両チーム合わせて最多の25得点をマークし富山を勝利に導きました。宇都直輝選手「多くの方に応援していただきすごく力になりました。自分は日本人（選手）のスコアというところに