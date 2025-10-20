サッカーのカターレ富山は、J2残留に向けて苦しい戦いが続いています。きのうの札幌戦でカターレは0対2で敗れました。勝ち点27で変わらず18位です。16位の熊本、17位の大分がともに引き分けて勝ち点1を得たため、カターレとの勝ち点差が7から8に広がりました。J2の下位3クラブは、J3に自動降格します。リーグ戦は残り5試合、苦しい戦いが続きます。