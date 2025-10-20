女子サッカーです。SОМPО WEリーグは10月18日の試合が折り返し。アルビレックス新潟レディースは首位のINAC神戸と対戦しました。前節、埼玉に快勝した新潟。18日はリーグ3強の一角、神戸を迎えました。新潟は前半12分、新堀から滝川！エース・滝川が攻撃をけん引します。その後は、神戸に押し込まれる時間が続きますが、今季初先発の下吉ゆい。粘り強い守備で切り抜けます。何とか耐えていた新潟