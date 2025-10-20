プレミアリーグ第8節リヴァプール対マンチェスター・ユナイテッドの一戦が行われ、1-2でアウェイのユナイテッドが勝利を収めた。ユナイテッドはリヴァプールとのアウェイゲームを大の苦手としており、前回の勝利は2016年までさかのぼる必要があったが、今回約10年ぶりの勝利となった。一方のリヴァプールはクリスタル・パレス戦の黒星から一気に調子を崩している。公式戦は4連敗中で、CLフランクフルト戦に敗れれば5連敗。5連敗と