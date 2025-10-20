プレミアリーグ第8節で、アーセナルはフラムに1-0と勝利した。中を固めるフラムを相手に攻めあぐねるなか、セットプレイからのレアンドロ・トロサールの一発で勝利を収めた試合だった。試合後、ミケル・アルテタ監督は「相手があまり多くの選手を（前線に）残さない低いブロックに対して、我々は（セットプレイで）望む選手を望むポジションに望む役割で配置することでチャンスを得る。我々はそれを活かす必要がある」と語った。ア