奈良県橿原市で１０月２０日、住宅がほぼ全焼し、焼け跡から３人の遺体が見つかった火事で、この家に住む親子３人と連絡が取れていないことから警察と消防は遺体は住人の親子３人とみて身元の確認を急いでいます。２０日午前８時ごろ、奈良県橿原市城殿町の住宅で「家の屋根から黒煙が出ている」と通行人から消防に通報がありました。消防車などあわせて１２台が出動し、火は約５時間半後に消し止められましたが、木造２階建