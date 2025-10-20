◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第６戦ソフトバンク―日本ハム（２０日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが背水の一戦を制し、２年連続の日本シリーズ進出を決めた。１９日の第５戦で日本ハムに３連敗を喫し、逆王手をかけられたソフトバンクは、先発にモイネロを中４日で投入した。３回まで１安打無失点の立ち上がり。１―０の４回に、先頭の矢沢を右翼線への二塁打で出塁させると、１