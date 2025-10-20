◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・最終ステージ第６戦ソフトバンク―日本ハム（２０日・みずほペイペイドーム）逆王手をかけて史上初めてとなる３連敗からの４連勝で９年ぶりの日本シリーズ進出を目指していた日本ハムが最後の最後で力尽きた。１点を追う４回、郡司裕也の適時二塁打で追いつくが５回、中４日で先発した達孝太が２死満塁で川瀬に右前打を許して勝ち越された。打線は第１戦で７回まで無得