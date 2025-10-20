中国では経済低迷のなかで、高級ホテルの一流シェフが路上で料理を作る屋台販売を行うケースが相次いでいる。消費者の節約志向や当局の倹約令などが原因とみられるが、経済低迷は若者の就職難など幅広く影響を及ぼしている。専門家は日本経済への影響の可能性も指摘する。高級ホテルの路上で一流シェフが屋台に「大きな肉団子」に「鶏の丸焼き」など高級ホテルの一流シェフが自慢の料理を振る舞っているのはまさかの屋台だ。近藤雄