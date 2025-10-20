プロ野球・DeNAは20日、バウアー投手が帰国したことを発表しました。メジャーでは通算83勝をあげ、2020年にサイ・ヤング賞を受賞していたバウアー投手。2023年にDeNAに所属すると、19試合に登板。2度の月間MVPを獲得するなど、10勝4敗、防御率2.76の好成績を残しました。今季は再びDeNAに加入し、2年ぶりのNPB復帰。21試合に登板し、2度の完投と1度の完封も記録しました。シーズン序盤は好投を披露していましたが、6月6日以降は勝