プロ野球のクライマックスシリーズ（ＣＳ）は２０日、パ・リーグのファイナルステージ（６試合制）の第６戦が行われ、ソフトバンクが日本ハムを２―１で破って通算４勝３敗（ソフトバンクのアドバンテージ１勝を含む）とし、２年連続の日本シリーズ進出を決めた。最優秀選手（ＭＶＰ）にはソフトバンクのモイネロが選ばれた。ソフトバンクは同点の五回、川瀬の適時打で勝ち越し、これが決勝点となった。先発のモイネロは７回１