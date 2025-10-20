神奈川・相模原市の交差点で目撃されたのは、信号無視の瞬間です。右折レーンに止まるバイク。信号は赤のままですが…発進し、そのまま右折していきました。目撃者：見切り発進かと思ったら、10秒以上たって青信号になったので信号無視。交差する側の道路が誰もいなくなったので、いけると思ったのでしょう。危険な運転は、高速道路でも目撃されました。車線に合流してきた白い車。すると突然、車の窓から上半身が。さらに反対側の