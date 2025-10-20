◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク2-1日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)3勝3敗で迎えたCSファイナル第6戦、日本ハムはレギュラーシーズン王者のソフトバンクに敗れ、日本シリーズ出場を逃しました。土壇場からの3連勝で第6戦に持ち込んだ日本ハムは、プロ初の中4日で達孝太投手がマウンドにあがりました。初回に川瀬晃選手から空振り三振を奪うと、シリーズ好調の柳町達選手はファーストゴロとし、三