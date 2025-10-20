20日午後7時45分ごろ、JR大塚駅（東京都豊島区）付近の山手線内回り車内で「何者かが催涙スプレーをまいた」と駅員から110番があった。警視庁巣鴨署は、走行中に催涙スプレーのようなものを噴射したとして、傷害の疑いで30代の女を現行犯逮捕した。60代の男性2人が軽いけがをした。署によると、女が優先席の前に立っていた人を押しのけて座ったことを注意され、口論になったという。スプレーは口論相手の男性らに噴射された。