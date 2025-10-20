季節の変わり目に、ふわもこの質感で気分までアップ♡サマンサタバサから、秋冬らしい温もりを感じさせる新作バッグが登場しました。やわらかなボア素材やふわふわのファー素材など、手に取るだけで癒されるラインナップ。フェミニンなデザインに上品さをプラスしたバッグは、どんなスタイリングにも自然に溶け込みます。寒い季節をもっとおしゃれに楽しませてくれる、注目のアイテムたちです♪ サマンサタバサ秋冬の