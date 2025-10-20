大人になると大勢で集まる機会も少なくなり、麻雀のために4人集めるのも苦労する。なので、家で妻や大人になった子どもと気軽に遊べる2人用のゲームがあると、つい買ってしまう。それがシンプルな心理戦のゲームなら言う事なし。ピッチャーとバッターの駆け引きをシンプルな形でゲーム化 Photo: 納富廉邦 ittenの「ヒット＆アウト」（税込2,200円）