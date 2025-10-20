輸入食品や季節限定品など、バラエティー豊かな商品がそろう「カルディ」。今回は、旬を迎えた「栗とさつまいも」を楽しめる商品の中から、カルディマニアの筆者が実際に食べて、本当においしかった4品を厳選してご紹介します。ぜひチェックしてみてください！【画像】入荷するたびにすぐ売り切れる！カルディの「本格中華」3選1. 「大学いも蜜かりんとう」278円最初に紹介するのは、「大学いも蜜かりんとう」278円（税込）です。