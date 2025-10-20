新潟県内は21日も1日を通して曇り空で、ところによっては雨が降りそうです。最高気温が15℃に届かないところもある見込みで、11月中旬ころの寒さとなりそうです。通勤通学の際はアウターをお持ち下さい。寒気や湿った空気の影響を受け、21日もにわか雨がありそうです。21日の天気をみていきます。 ＜上越市から湯沢町＞雲が多くすっきりしない天気でしょう。妙高では朝まで雨雲がかかりそうです。最低気温は20日朝よりも