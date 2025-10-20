シルクロード国際博物館連盟は10月19日、アルメニア歴史博物館など8機関の新規加盟を発表し、加盟機関数が180に達しました。内訳は、65の国際機関と115の中国国内機関となっています。新たに加盟した機関には、イラン・セムナン歴史博物館、サウジアラビア・レッドシー博物館、カタール博物館機構、チュニジア国立遺産研究所、ルーマニア・ブコビナ博物館、キューバ国立装飾美術館、キューバのエル・アカ人形劇場博物館が含まれま