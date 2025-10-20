フランスのルーブル美術館は10月20日、同日も引き続き閉館すると発表しました。フランスの首都パリにあるルーブル美術館で19日午前、強盗事件が発生しました。美術館側は事件発生後、1日の臨時閉館を発表しました。フランスの捜査当局とルーブル美術館の内部関係者によると、19日朝、覆面姿の強盗団が改修工事中の建物のセーヌ川側からルーブル美術館に侵入し、貨物用エレベーターを使ってアポロギャラリーに直行し、展示ケースを