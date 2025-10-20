◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第6戦ソフトバンク―日本ハム（20日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクのリバン・モイネロが珍しく感情を爆発させた。1点リードの7回2死。代打のマルティネスにフルカウントから四球を与えると、グラブをグラウンドにたたきつけて悔しがった。７回２死、日本ハム・代打マルティネスに四球を与え、グラブをたたきつけるモイネロ（撮影・星野楽）続く進藤