◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第6戦ソフトバンク―日本ハム（20日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの栗原陵矢を折れたバットが襲い、ヒヤリとする場面があった。7回無死の守備。清宮幸太郎のバットが折れ、一塁方向に飛んだ。一塁手の栗原はバットをよけながら一塁ベースに入り、モイネロからの送球を受け、投ゴロを完成させた。